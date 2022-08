Ue, sospeso l’accordo con Mosca sui visti: sarà più difficile per i russi viaggiare in Europa (Di mercoledì 31 agosto 2022) A Praga e’ stata presa la decisione di sospendere l’accordo Ue-russia sulla facilitazione dei visti. Lo ha detto Josep Borrell, Alto rappresentante della politica estera Ue. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di mercoledì 31 agosto 2022) A Praga e’ stata presa la decisione di sospendereUe-a sulla facilitazione dei. Lo ha detto Josep Borrell, Alto rappresentante della politica estera Ue. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

