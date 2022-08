Tennis: Us Open, Bronzetti e Cocciaretto ko al 1° turno (Di mercoledì 31 agosto 2022) New York, 31 ago. - (Adnkronos) - Giornata decisamente negativa per le azzurre a New York. Dopo Paolini anche Lucia Bronzetti ed Elisabetta Cocciaretto escono di scena al primo turno degli Us Open (27.985.686 dollari di montepremi), quarto ed ultimo Slam del 2022 di scena sul cemento di Flushing Meadows. La 23enne riminese di Villa Verucchio, numero 59 del ranking Wta all'esordio assoluto nel Major a stelle e strisce, è stata costretta al ritiro sul punteggio di 4-6 7-6 (7-3) 5-4 (30-30) in favore della sua avversaria, la statunitense Lauren Davis, numero 105 del mondo (ma è stata top trenta cinque anni fa), alla nona partecipazione (mai oltre il secondo turno). Nella loro prima sfida Bronzetti - scesa in campo con la coscia destra visibilmente fasciata - ha preso per due volte un ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 31 agosto 2022) New York, 31 ago. - (Adnkronos) - Giornata decisamente negativa per le azzurre a New York. Dopo Paolini anche Luciaed Elisabettaescono di scena al primodegli Us(27.985.686 dollari di montepremi), quarto ed ultimo Slam del 2022 di scena sul cemento di Flushing Meadows. La 23enne riminese di Villa Verucchio, numero 59 del ranking Wta all'esordio assoluto nel Major a stelle e strisce, è stata costretta al ritiro sul punteggio di 4-6 7-6 (7-3) 5-4 (30-30) in favore della sua avversaria, la statunitense Lauren Davis, numero 105 del mondo (ma è stata top trenta cinque anni fa), alla nona partecipazione (mai oltre il secondo). Nella loro prima sfida- scesa in campo con la coscia destra visibilmente fasciata - ha preso per due volte un ...

