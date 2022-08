Star Wars: Rian Johnson vuole ancora fare la sua trilogia (Di mercoledì 31 agosto 2022) Dopo cinque anni dall'annuncio di una nuova trilogia di Star Wars, Rian Johnson ancora non ha perso la speranza e desidera dirigere i film. Quest'anno non solo rappresenta il quinto anniversario dell'uscita di Star Wars: Episodio VII - L'Ultimo Jedi, ma anche cinque anni da quando Lucasfilm ha annunciato una nuova trilogia di film ambientati nella galassia lontana, lontana e diretti da Rian Johnson. Ahimè, mezza decada dopo, di queste pellicole non c'è nemmeno l'ombra, ma il regista ancora non ha perso le speranze. Rian Johnson, in una recente intervista per Empire, ha reso chiaro di non essersi dimenticato della nuova trilogia di ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 31 agosto 2022) Dopo cinque anni dall'annuncio di una nuovadinon ha perso la speranza e desidera dirigere i film. Quest'anno non solo rappresenta il quinto anniversario dell'uscita di: Episodio VII - L'Ultimo Jedi, ma anche cinque anni da quando Lucasfilm ha annunciato una nuovadi film ambientati nella galassia lontana, lontana e diretti da. Ahimè, mezza decada dopo, di queste pellicole non c'è nemmeno l'ombra, ma il registanon ha perso le speranze., in una recente intervista per Empire, ha reso chiaro di non essersi dimenticato della nuovadi ...

Franciwinwar : @Szobosalvs Pianeta delle scimmie degli anni 60. Alien non se l'hai visto. Alien Vs predator Predator. Star wars tutte. - scenery_tetee : Seonghwa costruiamo insieme i lego di Star Wars? ?? - blvkwidw : devo vedere star wars solo per loro ??????? - comingsoonit : #RianJohnson, impegnato sull'imminente seguito di Knives Out, dichiara che per quanto lo riguarda il progetto di un… - byeolsang_ : san che 'hyung, ti ho lasciato un regalo dietro la porta' e seonghwa che apre la porta della sua camera e trova un regalo a tema star wars -