Se i social network non hanno di meglio da fare se non ricordare lo spot di Gorbaciov per Pizza Hut (Di mercoledì 31 agosto 2022) Pizze in faccia alla storia. Per far capire bene la questione della banalizzazione che a volte sanno portare i social network e per comprendere la portata della viralità di un contenuto in una particolare circostanza, è bene descrivere quello che sta accadendo, sui social network, con lo spot di Gorbaciov e Pizza Hut. La notizia del giorno, chiaramente, è quella della morte dell'ex presidente dell'Unione Sovietica, il promotore della perestroika, il premio Nobel per la Pace, la pedina fondamentale per la conclusione della Guerra Fredda e per l'apertura dell'Unione Sovietica al resto del mondo. Un processo che di certo non può essere riassunto in poche righe, perché presenta luci e ombre, ma che – oggi – paradossalmente viene riproposto dai social

