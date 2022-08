Scuola, le regole del ministero per il rientro? “Assurde. La responsabilità dei contagi è scaricata sui presidi” (Di mercoledì 31 agosto 2022) Si parla di mascherine per gli alunni con fragilità delle secondarie ma non si specifica quali dispositivi usare. Si dice che a Scuola, gli alunni, potranno andare con il raffreddore: è compito dell’insegnante individuare lo studente con la vera sintomatologia da Covid e mandarlo a casa. Addio poi agli impianti di ventilazione meccanica, con la raccomandazione di aprire le finestre in maniera frequente. Per i presidi è previsto però l’obbligo di richiedere alle autorità competenti (dipartimenti di prevenzione delle Asl e Arpa) di effettuare le attività preliminari di monitoraggio della qualità dell’aria e di individuare delle soluzioni più efficaci da adottare in conformità con le linee guida. Sono queste le nuove regole, inviate attraverso un vademecum ai dirigenti scolastici dal capo dipartimento del ministero ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 31 agosto 2022) Si parla di mascherine per gli alunni con fragilità delle secondarie ma non si specifica quali dispositivi usare. Si dice che a, gli alunni, potranno andare con il raffreddore: è compito dell’insegnante individuare lo studente con la vera sintomatologia da Covid e mandarlo a casa. Addio poi agli impianti di ventilazione meccanica, con la raccomandazione di aprire le finestre in maniera frequente. Per iè previsto però l’obbligo di richiedere alle autorità competenti (dipartimenti di prevenzione delle Asl e Arpa) di effettuare le attività preliminari di monitoraggio della qualità dell’aria e di individuare delle soluzioni più efficaci da adottare in conformità con le linee guida. Sono queste le nuove, inviate attraverso un vademecum ai dirigenti scolastici dal capo dipartimento del...

AnciToscana : #COVID19 Ecco la scheda AnciToscana con le nuove regole per il rientro a #scuola @MattBiff @simonegheri… - salutegreen24 : (Adnkronos) - Le regole per il rientro a scuola, con l'allentamento delle misure anti Covid, 'permetteranno sicuram… - nicolaPalumbo00 : RT @QdSit: Gli studenti della Sicilia tornano sui banchi il 19 settembre 2022 e ci rimarranno fino al 10 giugno 2023. E’ quanto si legge su… - PAOLO30158591 : RT @SereDomenici: Tg5: Nuove regole e meno rigide per il ritorno a scuola. Ovviamente se non saliranno i contagi. Quindi questa farsa dure… - infoitestero : Rientro a scuola, ecco le nuove regole anti Covid -