Sassuolo Milan, Maxime Lopez si esalta: «Spunta ovunque» (Di mercoledì 31 agosto 2022) Nel pareggio contro il Milan, tra le fila del Sassuolo è spiccata l'ottima prestazione di Maxime Lopez Pareggio a reti inviolate tra Sassuolo e Milan. Ma nello 0-0 del Mapei Stadium spicca l'ottima prestazione di Maxime Lopez. Per La Gazzetta dello Sport è lui il migliore in campo con un 7 in pagella. IL GIUDIZIO – «La testa gialla del piccolo Maxime Spuntava ovunque. Nessuno a centrocampo meglio di lui, avversari compresi. Si è cucito addosso il Sassuolo da buon sarto». L'articolo proviene da Calcio News 24.

