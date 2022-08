Sanità assente dai programmi elettorali? Carnevali: “Non per il Pd, ecco i nostri obiettivi” (Di mercoledì 31 agosto 2022) L’onorevole Elena Carnevali del Partito Democratico replica all’appello lanciato su Bergamonews del presidente dell’Ordine dei Medici di Bergamo, dottor Guido Marinoni, a un confronto serio, in tema di Sanità “anche perché non mi sembra rispondente al vero l’affermazione per cui la Sanità non trovi attenzione da parte delle forze politiche, e certamente non lo è per quanto riguarda il programma del Partito Democratico”. “In questi anni – spiega l’onorevole – una più intensa collaborazione con l’Ordine nazionale ha portato a molte iniziative di governo e a molte azioni anche da parte mia: dal rafforzamento del SSN, alla valorizzazione dei professionisti della salute, medici di famiglia compresi, all’avvio di un processo di riorganizzazione uniforme su tutto il territorio nazionale. Nel vivo della pandemia sono state fatte scelte in ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 31 agosto 2022) L’onorevole Elenadel Partito Democratico replica all’appello lanciato su Bergamonews del presidente dell’Ordine dei Medici di Bergamo, dottor Guido Marinoni, a un confronto serio, in tema di“anche perché non mi sembra rispondente al vero l’affermazione per cui lanon trovi attenzione da parte delle forze politiche, e certamente non lo è per quanto riguarda il programma del Partito Democratico”. “In questi anni – spiega l’onorevole – una più intensa collaborazione con l’Ordine nazionale ha portato a molte iniziative di governo e a molte azioni anche da parte mia: dal rafforzamento del SSN, alla valorizzazione dei professionisti della salute, medici di famiglia compresi, all’avvio di un processo di riorganizzazione uniforme su tutto il territorio nazionale. Nel vivo della pandemia sono state fatte scelte in ...

