Quando esce la quinta stagione di Dynasty? Ecco la data ufficiale (Di mercoledì 31 agosto 2022) Il quinto capitolo di Dynasty, serie tv americana reboot della celebre soap opera trasmessa negli anni Ottanta sull’emittente ABC, sarà presto disponibile su Netflix. La quinta stagione sarà anche l’ultima ad andare in onda, dopo l’annuncio del presidente di The CW (la rete televisiva statunitense in cui è andata in onda l’intera serie), Mark Pedowitz, di interrompere definitivamente la serie televisiva. Possiamo fin da ora confermarvi il numero di episodi della quinta stagione: in totale ne sono previsti 22, con l’ultimo che verrà trasmesso negli Stati Uniti il 16 settembre sulla rete The CW. Tutte e 22 le puntate del capitolo finale di Dynasty saranno disponibili in catalogo dal 24 settembre, come accaduto sia per la terza che per la quarta ... Leggi su tutto.tv (Di mercoledì 31 agosto 2022) Il quinto capitolo di, serie tv americana reboot della celebre soap opera trasmessa negli anni Ottanta sull’emittente ABC, sarà presto disponibile su Netflix. Lasarà anche l’ultima ad andare in onda, dopo l’annuncio del presidente di The CW (la rete televisiva statunitense in cui è anin onda l’intera serie), Mark Pedowitz, di interrompere definitivamente la serie televisiva. Possiamo fin da ora confermarvi il numero di episodi della: in totale ne sono previsti 22, con l’ultimo che verrà trasmesso negli Stati Uniti il 16 settembre sulla rete The CW. Tutte e 22 le puntate del capitolo finale disaranno disponibili in catalogo dal 24 settembre, come accaduto sia per la terza che per la quarta ...

