Napoli - Il report dell'allenamento di rifinitura a Castelvolturno (Di mercoledì 31 agosto 2022) Seduta mattutina di rifinitura all'SSCN Konami Training Center per il Napoli che stasera affronterà il Lecce alle ore 20.45 allo Stadio Maradona per la quarta giornata di Serie A. La squadra ha iniziato la sessione con attivazione e torello. Successivamente lavoro tecnico tattico. Terapie per Demme. SscNapoli.it Leggi su terzotemponapoli (Di mercoledì 31 agosto 2022) Seduta mattutina diall'SSCN Konami Training Center per ilche stasera affronterà il Lecce alle ore 20.45 allo Stadio Maradona per la quarta giornata di Serie A. La squadra ha iniziato la sessione con attivazione e torello. Successivamente lavoro tecnico tattico. Terapie per Demme. Ssc.it

