Meteo Roma del 31-08-2022 ore 19:15 (Di mercoledì 31 agosto 2022) Meteo venerdì trovati l’ascolto le previsioni del tempo per la giornata di domani al nord alla velocità tratti compatta Special sui Milia Romagna e Valle del Po con piogge deboli moderate al pomeriggio pioggia e temporali su Alpi e Appennino settentrionale sereno o poco nuvoloso altrove in serata si rinnovano condizioni di tempo instabile su settore Alpini e prealpini fenomeni in esaurimento nelle ore notturne Al centro al mattino piogge sparse su Umbria Marche Abruzzo con fenomeni localmente intensi sulle coste adriatiche al pomeriggio precipitazioni mette insieme alle altre regioni con possibili nubifragi fra Marche e Abruzzo in serata tempo in deciso miglioramento con Ampi spazi di sereno preside piogge sulle coste abruzzesi al sud Al mattino c’è ricoperti di specie sulle regioni peninsulari Ampi spazi di sereno sulla Sardegna al pomeriggio pioggia ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 31 agosto 2022)venerdì trovati l’ascolto le previsioni del tempo per la giornata di domani al nord alla velocità tratti compatta Special sui Miliagna e Valle del Po con piogge deboli moderate al pomeriggio pioggia e temporali su Alpi e Appennino settentrionale sereno o poco nuvoloso altrove in serata si rinnovano condizioni di tempo instabile su settore Alpini e prealpini fenomeni in esaurimento nelle ore notturne Al centro al mattino piogge sparse su Umbria Marche Abruzzo con fenomeni localmente intensi sulle coste adriatiche al pomeriggio precipitazioni mette insieme alle altre regioni con possibili nubifragi fra Marche e Abruzzo in serata tempo in deciso miglioramento con Ampi spazi di sereno preside piogge sulle coste abruzzesi al sud Al mattino c’è ricoperti di specie sulle regioni peninsulari Ampi spazi di sereno sulla Sardegna al pomeriggio pioggia ...

