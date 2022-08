LIVE Sinner-Altmaier 5-7 6-2 6-1 3-6, US Open 2022 in DIRETTA: match complicato per l’azzurro (Di mercoledì 31 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-GOFFIN (3° match DALLE 17.00) 15-0 Dritto vincente in corsa lungolinea straordinario di Altmaier. 1-0 Game Sinner. Con un ACE, il dodicesimo, l’azzurro toglie le castagne dal fuoco aggiudicandosi il primo gioco del set decisivo. 40-30 In rete il dritto di Jannik in uscita dal servizio. 40-15 Bene col dritto Sinner, che poco dopo lo scoccare delle tre ore di gioco si procura due palle dell’1-0. 30-15 Errore con il dritto di Altmaier. 15-15 Doppio fallo Sinner, il quarto. 15-0 Bellissimo questo dritto in cross di Sinner, che deve trovare soluzioni simili per scuotersi. QUINTO SET 6-3 QUARTO SET ... Leggi su oasport (Di mercoledì 31 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI MUSETTI-GOFFIN (3°DALLE 17.00) 15-0 Dritto vincente in corsa lungolinea straordinario di. 1-0 Game. Con un ACE, il dodicesimo,toglie le castagne dal fuoco aggiudicandosi il primo gioco del set decisivo. 40-30 In rete il dritto di Jannik in uscita dal servizio. 40-15 Bene col dritto, che poco dopo lo scoccare delle tre ore di gioco si procura due palle dell’1-0. 30-15 Errore con il dritto di. 15-15 Doppio fallo, il quarto. 15-0 Bellissimo questo dritto in cross di, che deve trovare soluzioni simili per scuotersi. QUINTO SET 6-3 QUARTO SET ...

Eurosport_IT : Andate a dormire o seguite con noi il 5° set? ?? Segui il LIVE: - zazoomblog : LIVE Sinner-Altmaier 5-7 3-2 US Open 2022 in DIRETTA: Jannik tiene la battuta e torna a condurre nel secondo set -… - zazoomblog : LIVE Sinner-Altmaier 5-7 6-2 US Open 2022 in DIRETTA: reagisce Jannik che porta a casa il secondo set - #Sinner-Al… - zazoomblog : LIVE Sinner-Altmaier US Open 2022 in DIRETTA: si gioca in prima serata terzo match sull’Armstrong Stadium serve con… - Eurosport_IT : ?? TENNIS 360 LIVE ???? Tanta Italia nel day 2 agli US Open: dalle 17:00 con Paolini, Cocciaretto, Sinner, Bronzetti,… -