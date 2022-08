Lazio a risparmio | segna e si ferma | 1-1 con la Samp

(Di mercoledì 31 agosto 2022) – In vantaggio con Immobile al 21’, laper un po’ si è limitata a attaccare senza convinzione. Poi, quando Luis Alberto s’è fatto male cadendo e dopo è uscito sostituito da Basic, i biancocelesti hanno letteralmente smesso di giocare. Passaggini e passaggetti, possesso palla senza della palla fare l’uso per la quale è messa in campo. Capisco la stanchezza, non è umano far giocare le partite ogni tre giorni, non capisco l’arrendevolezza. Perché gli avversari, specialmente se stanno in svantaggio, difficilmente si arrendono. Lasciamo stare la filosofia e passiamo a quel po’ di cronaca che merita d’essere annotata. Appena cominciata la partita, al primo minuto, Felipe Anderson ha un infortunio che appare non di poco conto. Stringe i denti e continua a giocare. All’8’ è lo stesso Anderson che, ricevuta la palla da Cataldi, spara verso la porta doriana, ma Audero ...

Lazio_Adiconsum : RT @adiconsum: ??Sospetti che il tuo impianto elettrico abbia un problema??? Se abiti a #Pistoia vieni a trovarci domani al gazebo #LaCasaSi… - AlleanzaRibelle : @fabio_sona @mariogiordano5 Guarda, ancora meglio: - Paunz99 : @lelenonadani Lazio-Feye risparmio perché lavoro - mulocilan : @Spina14_acm Con la Lazio ha giocato col risparmio energetico ma sicuramente sarà assente alla partita della vita - 92Spagnolo : RT @com_notizie: #Scuola L'intervista di @92Spagnolo a Mario #Rusconi (Presidi Lazio): 'Il #risparmio del #riscaldamento deve essere fatto… -

Solo la Lazio

Poi c'è il tema delenergetico, che però va inquadrato in un contesto europeo. Nelil caro energia mette a rischio chiusura 20.000 aziende: più di 10.000 esercizi commerciali, oltre 2.Bonus gas, sconti e riduzioni per le famiglie in Umbria, Campania,e Veneto Ci sono poi numerosi bonus gas, sconti e riduzioni per le famiglie a livello regionale : quali sono e come funzionano... Calciomercato Lazio, Acerbi va all'Inter: il risparmio di Lotito Ai microfoni di Lazio Style Radio è intervenuto il mister Maurizio Sarri ... Si può fare solo un appunto, come detto prima. Non vorrei che si fossero risparmiate delle energie per il Napoli visto che ...L'Inter è una delle società più attive in queste ultime ore di calciomercato. Robin Gosens è in uscita direzione Bayer Leverkusen, quindi i nerazzurri ...