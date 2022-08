(Di mercoledì 31 agosto 2022) Lasta per tornare e nel corso di queste ultime settimane sono trapelate moltissime indiscrezioni, dal cast alla conduzione. Alcune sono state lanciate da Amedeo Venza, ma sono statesmentite. Aveva parlato di Simona Ventura nel ruolo di conduttrice (“Simona Ventura verso la conduzione de La, il reality di grande successo che torna in TV dopo anni di assenza“), ma la notizia è stata smentita dalla stessa conduttrice. Infine aveva fatto il nome di tre papabili concorrenti (“Ecco tre dei papabili concorrenti: Elenoire Casalegno, Marco Carta e Laura Maddaloni“), ma anche questa è finita fra le fake news del web. Secondo quanto anticipato da Pipol e confermato anche da TvBlog, infatti, pare che la nuova edizione de Lapotrebbe avere un cast composto da persone sconosciute. “Potrebbe non esserci ...

BITCHYFit : La Talpa, tutte le novità dell’edizione 2023 - infoitcultura : La Talpa, Filippo Bisciglia inviato del reality? Ecco tutte le novità e ultime indiscrezioni - IsaeChia : #LaTalpa, format rivoluzionato e Filippo Bisciglia inviato? Ecco tutte le (clamorose) novità in arrivo È stato TvB… -

Lale novità sulla nuova edizione Fervono i preparativi per la nuova edizione de La, lo storico reality show che tornerà in onda nei prossimi mesi. A svelare alcune novità ci ha ......ha smentirequeste presunte "soffiate", parlando di una edizione - addirittura - in chiave "nip": Potrebbe non esserci nessuno spazio per vip o pseudo tali nella nuova edizione de 'La' ma ...Secondo quanto previsto dai palinsesti del Biscione, la nuova edizione de La Talpa dovrebbe arrivare sulle reti Mediaset nel 2023. La prima grande novità che era stata annunciata era il fatto che il t ...Secondo il portale il conduttore romano sarebbe stato già scelto dalla produzione per ricoprire il ruolo di inviato nel nuovo show, che tornerà su Canale 5 dopo 14 anni di assenza. A cura di Giulia Tu ...