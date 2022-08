Incidente con lo scooter, morto il runner 35enne Simone Lungo: l’atletica sarda in lutto (Di mercoledì 31 agosto 2022) Martedì 30 agosto a Cagliari è morto Simone Longu, runner 35enne del luogo, molto noto. Il corridore era in sella del suo scooter all’altezza della rampa che da viale Marconi porta sull’asse mediano quando è entrato in collisione con un’auto. Secondo le prime ricostruzioni, una Ford Fiesta nell’immettersi sulla corsia ha colpito il veicolo di Longu che perdendo il controllo del mezzo ha urtato il guardrail. Per il runner l’impatto è stato fatale. Longu avrebbe compiuto 36 anni a novembre, era celebre nel mondo del corsa sardo: il suo team era la Asd Cagliari atletica leggera. L’uomo lavorava in un azienda specializzata nel confezionamento di alimenti ed era nato e cresciuto a Cagliari nel rione di Sant’Avendrace. Solo pochi giorni fa la famiglia aveva dovuto fare i conti con un altro ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 31 agosto 2022) Martedì 30 agosto a Cagliari èLongu,del luogo, molto noto. Il corridore era in sella del suoall’altezza della rampa che da viale Marconi porta sull’asse mediano quando è entrato in collisione con un’auto. Secondo le prime ricostruzioni, una Ford Fiesta nell’immettersi sulla corsia ha colpito il veicolo di Longu che perdendo il controllo del mezzo ha urtato il guardrail. Per ill’impatto è stato fatale. Longu avrebbe compiuto 36 anni a novembre, era celebre nel mondo del corsa sardo: il suo team era la Asd Cagliari atletica leggera. L’uomo lavorava in un azienda specializzata nel confezionamento di alimenti ed era nato e cresciuto a Cagliari nel rione di Sant’Avendrace. Solo pochi giorni fa la famiglia aveva dovuto fare i conti con un altro ...

principesambuco : @ChicoBaila @Mterryf1 questa è l’autodifesa di S. La Giuria lo ritenne incidente di gara e non penalizzò nessuno.… - filipporiccio1 : @GabrieleGalas17 Mi hanno fatto esattamente lo stesso ragionamento di fronte alla questione Vajont vs centrale nucl… - paulaner : @siufille Non proprio storico ma per me lo fu. Il tragico incidente di Alfredino Rampi. Ricordo i servizi drammatic… - toscanamedianew : Finisce per terra con lo scooter, grave a 17 anni - lanuovariviera : Con l'auto contro un albero, grave incidente nella notte. Ventiduenne portato in codice rosso in ospedale -