I leader mondiali omaggiano Gorbaciov: “Grande statista”, “uomo di pace”. E la Reagan Foundation: “Oppositore diventato un amico” (Di mercoledì 31 agosto 2022) Tutte le principali cancellerie del mondo hanno commentato la morte dell’ultimo segretario del Partito Comunista sovietico, Mikhail Gorbaciov. E in tanti hanno voluto ricordare il suo impegno per il riavvicinamento dell’Urss al blocco occidentale che, con la perestrojka e la glasnost’, ha portato alla fine della Guerra Fredda concretizzatasi con la fine dell’Unione Sovietica e il crollo del Muro di Berlino. E tra i primi a parlare c’è proprio la Germania, il Paese allora ancora diviso e che il 9 novembre 1989 venne riunificato. Il presidente tedesco Frank-Walter Steinmeier gli ha reso omaggio ringraziandolo “per il suo contributo decisivo all’unità tedesca”. Con le sue azioni, ha affermato, Gorbaciov ha dimostrato di essere “un Grande statista” con “coraggio per l’apertura democratica e la costruzione di ponti tra Est ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 31 agosto 2022) Tutte le principali cancellerie del mondo hanno commentato la morte dell’ultimo segretario del Partito Comunista sovietico, Mikhail. E in tanti hanno voluto ricordare il suo impegno per il riavvicinamento dell’Urss al blocco occidentale che, con la perestrojka e la glasnost’, ha portato alla fine della Guerra Fredda concretizzatasi con la fine dell’Unione Sovietica e il crollo del Muro di Berlino. E tra i primi a parlare c’è proprio la Germania, il Paese allora ancora diviso e che il 9 novembre 1989 venne riunificato. Il presidente tedesco Frank-Walter Steinmeier gli ha reso omaggio ringraziandolo “per il suo contributo decisivo all’unità tedesca”. Con le sue azioni, ha affermato,ha dimostrato di essere “un” con “coraggio per l’apertura democratica e la costruzione di ponti tra Est ...

