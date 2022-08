Gorbaciov | Mattarella | ' verso di lui debito grande | soprattutto da parte europei'

(Di mercoledì 31 agosto 2022) Roma, 31 ago. (Adnkronos) - "Con la morte di Mikhail Sergeevi?scompare una figura che ha profondamente segnato la storia europea e gli equilibri mondiali nell'ultimo scorcio del ventesimo secolo". Così il presidente della Repubblica, Sergio, sulla scomparsa di Mikhail. "Statista insigne, sin dal momento della sua elezione alla guida dell'U.R.S.S.ha suscitato in patria e all'estero importantissime aspettative di cambiamento. Ha perseguito con tenacia l'obiettivo di migliorare le condizioni di vita dei suoi concittadini e di dischiudere alla comunità internazionale prospettive di pace e di collaborazione che sarebbero state inimmaginabili senza il suo fondamentale contributo, come poi riconosciuto con l'assegnazione del Premio Nobel per la pace". "In lui convivevano sincero ...

