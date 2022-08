Gorbaciov | Argentieri | “Eco tragedie ucraine influì su sua infanzia’

(Di mercoledì 31 agosto 2022) (Adnkronos) – “L’eco dellepesò sull’infanzia di Mikhail, che aveva ascendenzeper parte di madre. All’indomani della morte dello statista che cambiò il corso della storia, il docente di scienze politiche e studioso dell’Europa Orientale Federigo, ne ricorda la figura con l’Adnkronos. E si dice certo che alla fine la Russia darà su di lui un giudizio “positivo”. “Mikhailnasce nel 1931, il 2 marzo, nel pieno della disastrosa collettivizzazione di Stalin, in una famiglia parzialmente di ascendenza ucraina nel Caucaso settentrionale, in una zona abitata densamente da ucraini, che saranno poi, nel giro di un paio d’anni, letteralmente sterminati”. Ed è “l’eco di queste” che segnerà la sua infanzia, nota ...

La scelta di disintegrare l'Urss fu presa a Mosca, da Eltsin, per contrastare Gorbaciov. "La Nato non ha mai promesso a Gorbaciov di non estendersi ai paesi dell'ex patto di Varsavia, è una leggenda", dice ancora Argentieri. "Basti guardare la Germania - sottolinea - la Germania est era