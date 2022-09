Fratelli separati per la morte dei genitori si ritrovano dopo 80 anni – “Nessuno ti porterà più via da me”

(Di mercoledì 31 agosto 2022) Le guerre mondiali hanno distrutto tantissime famiglie. Una di queste storie strappalacrime appartiene a Bill Stewart e Beryl Johnson. Fratello e sorella sono statiuno dall’altra e ora,80, finalmente si sono ritrovati… Bill e Beryl sono rimasti orfani all’improvviso quando il padre, Frank Stewart, ha perso la vita a bordo della SS Iron Crown, una nave attaccata nel giugno 1942 durante la seconda guerra mondiale. Il naufragio ha ucciso 38 persone. “È stato uno shock, non avevo più né un padre né una madre. Al tempo avevo 11,” ha raccontato Bill. YouTubeDato che la mamma dei bambini era già morta da qualche anno, i dueerano finiti in orfanotrofio già mentre il padre era in mare per lavoro. Quando è arrivata la conferma delladel loro ...

sadiesinkfk_ : @mollyweasjrfk fratelli separati alla nascita - dusanxfc : allegri e sbinotto fratelli separati alla nascita - wildboyz27gp : RT @gponedotcom: Pecco ed Enea fanno una gara perfetta, separati sul traguardo da pochi centesimi. Maverick di nuovo sul podio con l'Aprili… - gponedotcom : Pecco ed Enea fanno una gara perfetta, separati sul traguardo da pochi centesimi. Maverick di nuovo sul podio con l… - infoitsalute : Fratelli Bianchi, il giudice: 'No all'ergastolo nella stessa prigione'. Ancora necessario tenere separati i 'gemell… -

I meloniani vogliono aiutare economicamente sia le mamme single sia i genitoriche sono in ...d'Italia al fianco dell'Ucrainad'Italia conferma il suo sostegno all'Ucraina e ......del saskatchewan lo riferisce la polizia almeno 28 persone sono state accoltellate dai...dei tifosi Bergamaschi in Brianza bene aveva raccontato l'attesa per quasi derby tra orobida ...Damien Sanderson, uno dei sospetti dei tragici fatti in Saskatchewan, è stato trovato morto lunedì in un prato. In fuga il fratello. La strage scuote il Canada ...Omicidio Willy, i fratelli Bianchi coinvolti in un altro pestaggio simile precedente alla morte del giovane a Colleferro Si parla di una foto ...