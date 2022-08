Forte dei Marmi, fittata la villa del presidente ucraino Zelenski, ma non a dei russi (Di mercoledì 31 agosto 2022) “Non sono russi gli affittuari della villa” perche’ “non siamo autorizzati ad affittare ne’ a russi e ne’ a ucraini”: risponde cosi’, contattato per telefono in agenzia, Claudio Salvini, titolare della villas real estate di Forte dei Marmi. L’agenzia immobiliare gestisce la villa al Forte la cui proprieta’, secondo quanto pubblicato nel 2019 dalla testata investigativa ucraina Slidstvo.info., sarebbe da ricondurre a una societa’ collegata al presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky e a sua moglie. Sulla proprieta’ della villa Salvini spiega solo che e’ intestata a una societa’ italiana. In base al racconto riportato dal quotidiano di Livorno Il Tirreno l’agenzia immobiliare che ha l’esclusiva degli affitti estivi ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 31 agosto 2022) “Non sonogli affittuari della” perche’ “non siamo autorizzati ad affittare ne’ ae ne’ a ucraini”: risponde cosi’, contattato per telefono in agenzia, Claudio Salvini, titolare dellas real estate didei. L’agenzia immobiliare gestisce laalla cui proprieta’, secondo quanto pubblicato nel 2019 dalla testata investigativa ucraina Slidstvo.info., sarebbe da ricondurre a una societa’ collegata aldell’Ucraina Volodymyr Zelensky e a sua moglie. Sulla proprieta’ dellaSalvini spiega solo che e’ intestata a una societa’ italiana. In base al racconto riportato dal quotidiano di Livorno Il Tirreno l’agenzia immobiliare che ha l’esclusiva degli affitti estivi ...

