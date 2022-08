Emergenza gas, decreto in arrivo: staremo un’ora in più al freddo (Di mercoledì 31 agosto 2022) Roma, 31 ago – Affronteremo l’Emergenza gas stando di più al freddo. E ormai è semi-ufficiale, come riporta anche QuiFinanza. Meno gas e più freddo d’inverno: il decreto in arrivo L’Ue prova a spacciarsi come entità che sta affrontando il tema in modo serio, ma quanto in previsione, per il decreto in arrivo, mostra una sola cosa: che quest’inverno avremo meno gas e più freddo. un’ora di freddo in più, per la precisione. I termosifoni saranno obbligatoriamente messi giù di un grado (da 20 a 19), e i riscaldamenti saranno spenti un’ora prima. Una prospettiva che attanaglia non solo l’Italia ma tutti i paesi di questa povera Europa. Da noi, nel frattempo, si deciderà anche dell’illuminazione urbana. O del ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 31 agosto 2022) Roma, 31 ago – Affronteremo l’gas stando di più al. E ormai è semi-ufficiale, come riporta anche QuiFinanza. Meno gas e piùd’inverno: ilinL’Ue prova a spacciarsi come entità che sta affrontando il tema in modo serio, ma quanto in previsione, per ilin, mostra una sola cosa: che quest’inverno avremo meno gas e piùdiin più, per la precisione. I termosifoni saranno obbligatoriamente messi giù di un grado (da 20 a 19), e i riscaldamenti saranno spentiprima. Una prospettiva che attanaglia non solo l’Italia ma tutti i paesi di questa povera Europa. Da noi, nel frattempo, si deciderà anche dell’illuminazione urbana. O del ...

Agenzia_Ansa : Von der Leyen: 'Stiamo lavorando a un intervento di emergenza e a una riforma strutturale del mercato dell'elettric… - TizianaFerrario : in piena emergenza gas e in piena campagna elettorale il governo #Draghi,in carica solo x affari correnti,deve pren… - CarloCalenda : Siamo in emergenza nazionale. Grazie a ?@matteosalvinimi? ?@berlusconi? e ?@GiuseppeConteIT? il Governo #Draghi ha… - Alessandro_Amad : RT @IlPrimatoN: Preparate i pellicciotti - IlPrimatoN : Preparate i pellicciotti -