(Di mercoledì 31 agosto 2022) Sono 2.068 i nuovi positivi alrilevati indi Bergamo nella settimana dal 24 al 30 agosto, per un tasso di incidenza pari a 184 nuoviper 100.000 abitanti (ovvero 1,84 per 1.000, nella metrica utilizzata a livello di singoli comuni). La situazione, sottolineano Alberto Zucchi, Elvira Beato, Roberta Ciampichini e Giacomo Crotti del Servizio Epidemiologico Aziendale di ATS Bergamo, risulta sostanzialmente stabile, da un punto di vista statistico, rispetto alla settimana precedente. Lo scostamento rispetto alla precedente settimana, in termini assoluti, è pari a -144, ovvero -7.0% (la scorsa settimana presentava 465 nuovi, pari a +27% rispetto alla settimana precedente). Negli ultimi 7 giorni la media giornaliera deiincidenti è diminuita ed è pari a 295 contro i 316 della ...

angep65 : Alcuni virologi modificano le proprie posizioni sul Covid in funzione degli obiettivi contingenti della parte polit… - TV7Benevento : BENEVENTO CALCIO. DOMANI ALLENAMENTO A PORTE APERTE ALLE 16.30 - - MauroCapozza : RT @AleGuerani: Il problema continua ad essere che certe idee malsane sul COVID sono il mainstream, magari fossero solo le posizioni di qua… - TgrRaiCalabria : Continua l'altalena dei contagi. Altre sei le vittime. Il punto #covid nel tg delle 19.30 e sul sito… - MarianIan5 : RT @AleGuerani: Il problema continua ad essere che certe idee malsane sul COVID sono il mainstream, magari fossero solo le posizioni di qua… -

BergamoNews.it

intanto la campagna vaccinale anti -. Alle ore 14 sono state somministrate complessivamente 10.807.047 dosi; sul totale sono 3.798.593 le persone over 12 che hanno completato il ciclo ...Abbiamo già parlato dei ritiri per, ma da pochi minuti il Giro di Spagna ha perso pure Julian ... Il campione del Mondo è stato portato via in ambulanza, il suo 2022ad essere a dir poco ... Covid, continua il calo dei casi in provincia: i dati Comune per Comune (Adnkronos Salute) - "Potremmo convivere con Covid per il prossimo futuro ... Questi segnali, continua il direttore generale dell'agenzia Onu per la salute, "confermano ciò che abbiamo affermato ...(Adnkronos) - Covid nel mondo, 'il rischio di varianti ancora più trasmissibili e più pericolose rimane'. E' il monito lanciato dal ...