Bambina di 20 mesi viene colpita da un grosso chicco di grandine e muore in ospedale (Di mercoledì 31 agosto 2022) A Bisbal d'Empordà, comune spagnolo nella comunità autonoma della Catalogna, una bimba di soli 20 mesi è morta dopo essere stata colpita da un enorme chicco di grandine. La Bambina è stata trasferita nell'ospedale... Leggi su today (Di mercoledì 31 agosto 2022) A Bisbal d'Empordà, comune spagnolo nella comunità autonoma della Catalogna, una bimba di soli 20è morta dopo essere statada un enormedi. Laè stata trasferita nell'...

romatoday : Bambina di 20 mesi viene colpita da un grosso chicco di grandine e muore in ospedale - mariocipriani1 : RT @santa_slavina: Ieri alla Bisbal (Empordá, Catalunya nord) è caduta una grandine di 10 cm. Per le ferite è morta una bambina di 20 mesi.… - manolo_loop : RT @santa_slavina: Ieri alla Bisbal (Empordá, Catalunya nord) è caduta una grandine di 10 cm. Per le ferite è morta una bambina di 20 mesi.… - Adrianaaaaaaaa : RT @santa_slavina: Ieri alla Bisbal (Empordá, Catalunya nord) è caduta una grandine di 10 cm. Per le ferite è morta una bambina di 20 mesi.… - millmr : RT @santa_slavina: Ieri alla Bisbal (Empordá, Catalunya nord) è caduta una grandine di 10 cm. Per le ferite è morta una bambina di 20 mesi.… -