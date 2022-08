Anzio Nettuno: “Ci dicono come votare ma non come difenderci dalla criminalità organizzata” (Di mercoledì 31 agosto 2022) Ha preso il via la campagna elettorale anche ad Anzio e Nettuno non senza polemiche. “Qua – Scrive Rete NoBavaglio, coordinamento antimafia di Anzio e Nettuno in una nota – la campagna elettorale è iniziata con la dichiarazione di un senatore della Repubblica venuto a spiegare ai cittadini come si barra il simbolo di un candidato per votare”. Rete No bavaglio mette in evidenza tutte le criticità delle due città In maniera sarcastica il coordinamento antimafia locale sottolinea che “Ha dimenticato di dire come si tutelano i territori dalla criminalità organizzata ormai fuori controllo sul Litorale. Il senatore Maurizio Gasparri nel suo intervento in un bar ad Anzio ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 31 agosto 2022) Ha preso il via la campagna elettorale anche adnon senza polemiche. “Qua – Scrive Rete NoBavaglio, coordinamento antimafia diin una nota – la campagna elettorale è iniziata con la dichiarazione di un senatore della Repubblica venuto a spiegare ai cittadinisi barra il simbolo di un candidato per”. Rete No bavaglio mette in evidenza tutte le criticità delle due città In maniera sarcastica il coordinamento antimafia locale sottolinea che “Ha dimenticato di diresi tutelano i territoriormai fuori controllo sul Litorale. Il senatore Maurizio Gasparri nel suo intervento in un bar ad...

