Alessia, morta a 23 anni in autostrada: «Chiedeva aiuto al telefono col fidanzato». Poi la tragedia (Di mercoledì 31 agosto 2022) È accaduto tutto in pochi istanti. L’auto si è spenta improvvisamente mentre era in corsia di sorpasso, Alessia si è spaventata e ha chiamato il fidanzato per chiedere aiuto. Ma pochi secondi dopo un Suv l’ha tamponata violentemente ed è stata sbalzata fuori dall’abitacolo. È morta così Alessia Grimaldi, 23 anni di Castel Maggiore (Bologna) che la sera di sabato 27 agosto stava percorrendo l’A14 in direzione Milano Marittima per raggiungere alcuni amici. L’auto si è fermata in corsia di sorpasso L’incidente è avvenuto intorno alle 19 di sabato sera sull’autostrada A14 all’altezza del chilometro 34, tra i caselli di San Lazzaro di Savena e di Castel San Pietro Terme. Secondo una prima ricostruzione l’auto della ragazza – una Fiat 500 – avrebbe urtato il guard rail, ... Leggi su blog.libero (Di mercoledì 31 agosto 2022) È accaduto tutto in pochi istanti. L’auto si è spenta improvvisamente mentre era in corsia di sorpasso,si è spaventata e ha chiamato ilper chiedere. Ma pochi secondi dopo un Suv l’ha tamponata violentemente ed è stata sbalzata fuori dall’abitacolo. ÈcosìGrimaldi, 23di Castel Maggiore (Bologna) che la sera di sabato 27 agosto stava percorrendo l’A14 in direzione Milano Marittima per raggiungere alcuni amici. L’auto si è fermata in corsia di sorpasso L’incidente è avvenuto intorno alle 19 di sabato sera sull’A14 all’altezza del chilometro 34, tra i caselli di San Lazzaro di Savena e di Castel San Pietro Terme. Secondo una prima ricostruzione l’auto della ragazza – una Fiat 500 – avrebbe urtato il guard rail, ...

infoitinterno : Alessia, morta a 23 anni in autostrada: «Chiedeva aiuto al telefono col fidanzato». Poi la tragedia - dinos__auro : @silly_silly_hwa @S_Ale_N In tutto ciò Alessia è morta - Carlino_Bologna : Alessia Grimaldi, morta in A14. Il dolore degli amici: 'Ora sei la stella più luminosa' - infoitinterno : Alessia Grimaldi, morta in incidente su A14/ Nell’ultima telefonata “chiedeva aiuto”… - lacittanews : La giovane Alessia Grimaldi ha perso la vita sulla A14 dopo essere stata travolta da un Suv: prima di morire ha tel… -