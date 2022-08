Alessandro Cecchi Paone in barca con il compagno Simone (Di mercoledì 31 agosto 2022) Un’estate all’insegna dell’amore e della passione per il giornalista e divulgatore scientifico Alessandro Cecchi Paone, 60 anni il prossimo 16 settembre, che è stato paparazzato sulle pagine della rivista “Chi”, in edicola il 31 agosto, in barca in compagnia del nuovo fidanzato Simone. “Non c’è nulla da nascondere: è una grande e dolce passione estiva”. Così il giornalista e divulgatore scientifico Alessandro Cecchi Paone, 60 anni il prossimo 16 settembre, ha commentato dalle pagine di Chi gli scatti che lo hanno paparazzato in vacanza insieme al nuovo fidanzato Simone. “Una storia molto recente che stiamo, se così vogliamo dire, sperimentando”, ha aggiunto. “Qui avete fotografato un momento bello tra noi”, ha continuato il ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 31 agosto 2022) Un’estate all’insegna dell’amore e della passione per il giornalista e divulgatore scientifico, 60 anni il prossimo 16 settembre, che è stato paparazzato sulle pagine della rivista “Chi”, in edicola il 31 agosto, inin compagnia del nuovo fidanzato. “Non c’è nulla da nascondere: è una grande e dolce passione estiva”. Così il giornalista e divulgatore scientifico, 60 anni il prossimo 16 settembre, ha commentato dalle pagine di Chi gli scatti che lo hanno paparazzato in vacanza insieme al nuovo fidanzato. “Una storia molto recente che stiamo, se così vogliamo dire, sperimentando”, ha aggiunto. “Qui avete fotografato un momento bello tra noi”, ha continuato il ...

