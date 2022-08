(Di martedì 30 agosto 2022) Raw ha fattomostruosi ieri sera, con una media di 2,11 milioni di telespettatori, un rating di 0,59 nella fascia 18-49 e di 0,42 in quella 18-34.quanto riporta Wrestling Observer, la cosa più interessante di questiè che, a differenza dei buoni risultati del recente passato, quello di ieri sera è stato uno show relativamente normale, senza angle o match speciali o qualsiasi altra cosa che potesse far pensare a un numero gigantesco, se non fosse che la gente si sintonizza aspettandosi delle sorprese. Si tratta delpiùdel. Raw ha battuto tutti i programmi via cavo, conquistando tutte le fasce demografiche più importanti. Ha battuto anche tutti i programmi che vengono trasmessi tramite network tv, tranne The ...

Zona_Wrestling : WWE: Numeri da sballo per Raw, è il secondo episodio più visto del 2022 -

Aboutamazon.it

Mentre non dovrebbe essere una sorpresa per nessuno considerando che negli ultimi anni2K22 è diventato un successo piuttosto grande sia quando si tratta didi vendita che di recensioni, Take - Two ha ora confermato ufficialmente che2K23 sta arrivando in una data ancora ...In realtà, di questo titolo sono usciti ben otto diversi, purtroppo nessuno di questi è ... Se ti piacciono le risse stile, mi sento di consigliarti anche Gang Beasts , un party game ... Amazon si allea con la WWE per combattere le contraffazioni Raw ha fatto numeri mostruosi ieri sera, con una media di 2,11 milioni di telespettatori, un rating di 0,59 nella fascia 18-49 e di 0,42 in quella 18-34. Secondo quanto riporta Wrestling Observer, la ...Il regno di Triple H a Raw è iniziato con il botto, dato che da quando si è insediato gli ascolti di Raw e SmackDown hanno registrato un andamento davvero soddisfacente. Soprattutto Raw ha giovato del ...