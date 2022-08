Vincenzo Trione consigliere alle attività museali del Comune di Napoli (Di martedì 30 agosto 2022) Il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi con apposito decreto, ha nominato il professore Vincenzo Trione quale consigliere alla programmazione delle attività museali e all’arte contemporanea. Trione è professore ordinario di Arte e Media e di Storia dell’Arte contemporanea all’Università Iulm di Milano – dove è preside della Facoltà di Arti e Turismo – nonché presidente della Scuola dei beni e delle attività culturali afferente al ministero della Cultura. L’incarico conferito è a titolo onorifico. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di martedì 30 agosto 2022) Il sindaco diGaetano Manfredi con apposito decreto, ha nominato il professorequalealla programmazione dellee all’arte contemporanea.è professore ordinario di Arte e Media e di Storia dell’Arte contemporanea all’Università Iulm di Milano – dove è preside della Facoltà di Arti e Turismo – nonché presidente della Scuola dei beni e delleculturali afferente al ministero della Cultura. L’incarico conferito è a titolo onorifico. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

ildenaro_it : Vincenzo Trione #consigliere alle #attività #museali del @ComuneNapoli - BenjaminW1892 : RT @francofontana43: Tra pochi giorni in libreria “Paesaggi celesti” una raccolta di interviste ad Anselm Kiefer, forse il più grande artis… - mariasalent : RT @francofontana43: Tra pochi giorni in libreria “Paesaggi celesti” una raccolta di interviste ad Anselm Kiefer, forse il più grande artis… - francofontana43 : Tra pochi giorni in libreria “Paesaggi celesti” una raccolta di interviste ad Anselm Kiefer, forse il più grande ar… - ConsulenzEd : RT @lanavediteseoed: Saggi, presentazioni, conferenze, articoli sull’arte a firma di Umberto Eco: @vincenzo_trione li raccoglie nel volume… -

Manfredi nomina Trione consigliere alla programmazione museale NAPOLI. Il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi ha nominato il professore Vincenzo Trione quale consigliere alla programmazione delle attività museali e all'arte contemporanea. Trione è professore ordinario di Arte e Media e di Storia dell'Arte contemporanea all'Università ... Arte e turismo, Manfredi nomina Vincenzo Trione consigliere delle attività museali Nuovo tassello nella strategia della programmazione culturale del comune di Napoli . Con apposito decreto il sindaco Gaetano Manfredi ha nominato il professor Vincenzo Trione quale consigliere alla programmazione delle attività museali e all'arte contemporanea. Trione è professore ordinario di Arte e Media e di Storia dell'Arte contemporanea presso l'... Corriere del Mezzogiorno Vincenzo Trione consigliere alle attività museali del Comune di Napoli Il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi con apposito decreto, ha nominato il professore Vincenzo Trione quale consigliere alla programmazione delle attività museali e all’arte contemporanea. Trione è ... Arte e turismo, Manfredi nomina Vincenzo Trione consigliere delle attività museali Nuovo tassello nella strategia della programmazione culturale del comune di Napoli. Con apposito decreto il sindaco Gaetano Manfredi ha nominato il professor Vincenzo Trione quale consigliere ... NAPOLI. Il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi ha nominato il professorequale consigliere alla programmazione delle attività museali e all'arte contemporanea.è professore ordinario di Arte e Media e di Storia dell'Arte contemporanea all'Università ...Nuovo tassello nella strategia della programmazione culturale del comune di Napoli . Con apposito decreto il sindaco Gaetano Manfredi ha nominato il professorquale consigliere alla programmazione delle attività museali e all'arte contemporanea.è professore ordinario di Arte e Media e di Storia dell'Arte contemporanea presso l'... Vincenzo Trione nominato consigliere alle attività museali del Comune di Napoli Il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi con apposito decreto, ha nominato il professore Vincenzo Trione quale consigliere alla programmazione delle attività museali e all’arte contemporanea. Trione è ...Nuovo tassello nella strategia della programmazione culturale del comune di Napoli. Con apposito decreto il sindaco Gaetano Manfredi ha nominato il professor Vincenzo Trione quale consigliere ...