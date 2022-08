US Open 2022: Elisabetta Cocciaretto eliminata al primo turno da Aliaksandra Sasnovich (Di martedì 30 agosto 2022) Si conclude al primo turno, a livello di tabellone principale, l’avventura di Elisabetta Cocciaretto agli US Open. L’azzurra, al debutto sui campi di Flushing Meadows, è costretta a cedere alla bielorussa Aliaksandra Sasnovich, in particolare forma avendo raggiunto la finale a Cleveland pochi giorni fa (WTA 250). 6-2 6-4 il punteggio finale: la prossima avversaria della vincitrice sarà l’americana Jessica Pegula (doppio 6-2 alla svizzera Viktorija Golubic). Parte meglio Sasnovich, che trova il break immediato, ma Cocciaretto non cede e, anzi, di chance di immediato recupero se ne guadagna due, senza però riuscire a sfruttarle. La bielorussa sfrutta il maggior peso di palla guadagnandosi anche lo 0-3. La marchigiana fatica parecchio, e ... Leggi su oasport (Di martedì 30 agosto 2022) Si conclude al, a livello di tabellone principale, l’avventura diagli US. L’azzurra, al debutto sui campi di Flushing Meadows, è costretta a cedere alla bielorussa, in particolare forma avendo raggiunto la finale a Cleveland pochi giorni fa (WTA 250). 6-2 6-4 il punteggio finale: la prossima avversaria della vincitrice sarà l’americana Jessica Pegula (doppio 6-2 alla svizzera Viktorija Golubic). Parte meglio, che trova il break immediato, manon cede e, anzi, di chance di immediato recupero se ne guadagna due, senza però riuscire a sfruttarle. La bielorussa sfrutta il maggior peso di palla guadagnandosi anche lo 0-3. La marchigiana fatica parecchio, e ...

