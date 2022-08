Ultime Notizie – Vaiolo delle scimmie, salgono a 760 i casi in Italia (Di martedì 30 agosto 2022) In aumento i casi di Vaiolo delle scimmie confermati in Italia che si attestano a 760, ovvero 20 casi in più rispetto alla rilevazione precedente del 26 agosto. Lo indica il sistema di sorveglianza del ministero della Salute con Regioni e Province autonome. Sono 205 i contagi collegati a viaggi all’estero, età media è di 37 anni e sono 749 i maschi contagiati, 11 le donne. La Regione con il maggior numero di casi, 322, è la Lombardia, segue il Lazio con 138, l’Emilia Romagna con 75, il Veneto con 53 e la Toscana con 38. “Continua la corsa del Vaiolo delle scimmie che ha ormai superato i 50mila casi nel mondo, anche se nelle Ultime due settimane sembra esserci stato un lieve ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 30 agosto 2022) In aumento idiconfermati inche si attestano a 760, ovvero 20in più rispetto alla rilevazione precedente del 26 agosto. Lo indica il sistema di sorveglianza del ministero della Salute con Regioni e Province autonome. Sono 205 i contagi collegati a viaggi all’estero, età media è di 37 anni e sono 749 i maschi contagiati, 11 le donne. La Regione con il maggior numero di, 322, è la Lombardia, segue il Lazio con 138, l’Emilia Romagna con 75, il Veneto con 53 e la Toscana con 38. “Continua la corsa delche ha ormai superato i 50milanel mondo, anche se nelledue settimane sembra esserci stato un lieve ...

