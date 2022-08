Tutte le novità in arrivo a settembre su Sky e NOW tv (Di martedì 30 agosto 2022) Per Sky (e per il suo pubblico) settembre significa X Factor: in effetti, il 15 settembre è la data di partenza della nuova edizione del talent, che per inaugurare il conto alla rovescia, propone giovedì 1 settembre X Factor 2022 Making Music, un viaggio nel dietro le quinte dello show. Sempre sul fronte dell’intrattenimento di Sky, il 4 settembre cominciano le nuove puntate del programma di sfide tra alberghi Bruno Barbieri 4 Hotel. Il settembre di Sky, tuttavia, non dimentica certo gli altri punti di forza della piattaforma, a cominciare dai suoi documentari di Sky Arte, Sky Nature e Sky Documentaries. Sul fronte delle serie tv, nel corso del mese arrivano varie novità, da Harry Palmer – Il caso Ipcress e I may destroy you ai titoli originali come This England e Munich Game, entrambi ... Leggi su gqitalia (Di martedì 30 agosto 2022) Per Sky (e per il suo pubblico)significa X Factor: in effetti, il 15è la data di partenza della nuova edizione del talent, che per inaugurare il conto alla rovescia, propone giovedì 1X Factor 2022 Making Music, un viaggio nel dietro le quinte dello show. Sempre sul fronte dell’intrattenimento di Sky, il 4cominciano le nuove puntate del programma di sfide tra alberghi Bruno Barbieri 4 Hotel. Ildi Sky, tuttavia, non dimentica certo gli altri punti di forza della piattaforma, a cominciare dai suoi documentari di Sky Arte, Sky Nature e Sky Documentaries. Sul fronte delle serie tv, nel corso del mese arrivano varie, da Harry Palmer – Il caso Ipcress e I may destroy you ai titoli originali come This England e Munich Game, entrambi ...

