Sud Sudan: gli ex ribelli verso l'integrazione nell'esercito (Di martedì 30 agosto 2022) Più di 50.000 combattenti, tra i quali ex ribelli delle fazioni rivali nella guerra civile del Sud Sudan, sono pronti per essere integrati nell'esercito del Paese, in un'odierna cerimonia attesa dal ...

