Sinner-Altmaier in tv oggi: orario, canale e diretta streaming Us Open 2022 (Di martedì 30 agosto 2022) Jannik Sinner affronterà Daniel Altmaier nella circostanza del primo turno degli Us Open 2022, torneo Slam sul cemento outdoor americano. L’azzurrino esordirà a New York sfidando un tennista ostico da affrontare per via della sua nota caparbietà; il tedesco non è uno specialista sul veloce, infatti ha raggiunto i migliori risultati sulla terra battuta, però il suo gioco da lottatore e il suo splendido rovescio a una mano possono creare alcuni grattacapi insidiosi all’atleta nativo di San Candido. Sinner, da assoluto favorito, punta però inevitabilmente al passaggio del turno in tre set e tenterà di arrivare più lontano possibile in questa edizione del prestigioso torneo a stelle e strisce, sul cemento che esalta le sue caratteristiche. Il confronto tra l’italiano e il tedesco è in programma ... Leggi su sportface (Di martedì 30 agosto 2022) Jannikaffronterà Danielnella circostanza del primo turno degli Us, torneo Slam sul cemento outdoor americano. L’azzurrino esordirà a New York sfidando un tennista ostico da affrontare per via della sua nota caparbietà; il tedesco non è uno specialista sul veloce, infatti ha raggiunto i migliori risultati sulla terra battuta, però il suo gioco da lottatore e il suo splendido rovescio a una mano possono creare alcuni grattacapi insidiosi all’atleta nativo di San Candido., da assoluto favorito, punta però inevitabilmente al passaggio del turno in tre set e tenterà di arrivare più lontano possibile in questa edizione del prestigioso torneo a stelle e strisce, sul cemento che esalta le sue caratteristiche. Il confronto tra l’italiano e il tedesco è in programma ...

infoitcultura : Dove vedere Sinner-Altmaier oggi 30 agosto in TV e in streaming - tuttopuntotv : Dove vedere Sinner-Altmaier oggi 30 agosto in TV e in streaming #USOpen #tennis - TennisWorldit : 'I risultati si vedranno tra 3 o 4 anni': Sinner cauto prima degli Us Open: Jannik Sinner analizza la situazione al… - renata95perillo : RT @persempre_news: #USOpen GLI #ITALIANI IN CAMPO ?? Chi passerà al 2nd round? Scrivilo nei commenti! ?? OGGI #29agosto M. #Berrettini v… - persempre_news : #USOpen GLI #ITALIANI IN CAMPO ?? Chi passerà al 2nd round? Scrivilo nei commenti! ?? OGGI #29agosto M.… -