“Per lui”. Ilary Blasi di corsa a Roma: il retroscena sul rientro a casa (Di martedì 30 agosto 2022) Ilary Blasi torna a casa e si appresta a discutere con l’ex, Francesco Totti, la divisione del patrimonio familiare. Settembre è alle porte e per tutti è tempo di riprendere in mano la vita messa in stand by dalle vacanze estive. E anche per Ilary Blasi e Francesco Totti è tempo del confronto. La notizia della loro separazione a inizio luglio ha sconvolto l’Italia. In primis loro che, da quel momento, hanno preferito il silenzio e la lontanza. Ma adesso dovranno dare il via alle procedure della separazione e il ritorno a Roma della showgirl potrebbe significare che tra i due c’è l’intenzione di accelerare i tempi. Ilary Blasi è rientrata nella Capitale e ha condiviso con i propri follower di Instagram delle storie in cui dà la notizia. Foto e video ... Leggi su tuttivip (Di martedì 30 agosto 2022)torna ae si appresta a discutere con l’ex, Francesco Totti, la divisione del patrimonio familiare. Settembre è alle porte e per tutti è tempo di riprendere in mano la vita messa in stand by dalle vacanze estive. E anche pere Francesco Totti è tempo del confronto. La notizia della loro separazione a inizio luglio ha sconvolto l’Italia. In primis loro che, da quel momento, hanno preferito il silenzio e la lontanza. Ma adesso dovranno dare il via alle procedure della separazione e il ritorno adella showgirl potrebbe significare che tra i due c’è l’intenzione di accelerare i tempi.è rientrata nella Capitale e ha condiviso con i propri follower di Instagram delle storie in cui dà la notizia. Foto e video ...

