Paolo Belli reinterpreta in chiave reggae “Parlare con i limoni”

"Parlare con i limoni" fa parte del nuovo album di Belli, "La musica che ci gira intorno", lavoro che segna il suo ritorno discografico dopo 9 anni. Contiene tredici grandi successi italiani con cui Paolo ha voluto ringraziare quegli artisti che hanno segnato la sua vita musicale e professionale. "Per me Enzo Jannacci è, insieme a James Brown, John Belushi e Totò, un maestro che mi accompagna sempre e da cui apprendere - ha dichiarato Paolo Belli -. In questa canzone, che parla di un mondo senza la gente, ci sono tanti pensieri in cui mi ritrovo e che rappresentano il mio modo di pensare".

