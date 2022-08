Mediaset: “Navas, niente accordo col PSG. Il Napoli ha due idee in mente” (Di martedì 30 agosto 2022) CALCIOMERCATO Napoli. KEYLOR Navas-Napoli. Non si sblocca la trattativa tra Keylor Navas ed il Paris Saint Germain per la buonuscita. Ciò genera non pochi problemi al Napoli che ha già trovato l’intesa con il calciatore ma prima aspetta che il costaricano risolva i propri problemi con i campioni di Francia. Secondo quanto appreso da Sport Mediaset, il club partenopeo sta perdendo le speranze di prenderlo adesso e sta sperando in due alternative: “Il Paris Saint Germain e Keylor Navas trattano la buonuscita sul contratto in scadenza nel 2024 ma senza trovare la quadra. A questo punto il Napoli (con cui c’è già un accordo per un biennale da 4 milioni a stagione) inizia a valutare una doppia strategia”. “Rinviare a gennaio ... Leggi su napolipiu (Di martedì 30 agosto 2022) CALCIOMERCATO. KEYLOR. Non si sblocca la trattativa tra Keylored il Paris Saint Germain per la buonuscita. Ciò genera non pochi problemi alche ha già trovato l’intesa con il calciatore ma prima aspetta che il costaricano risolva i propri problemi con i campioni di Francia. Secondo quanto appreso da Sport, il club partenopeo sta perdendo le speranze di prenderlo adesso e sta sperando in due alternative: “Il Paris Saint Germain e Keylortrattano la buonuscita sul contratto in scadenza nel 2024 ma senza trovare la quadra. A questo punto il(con cui c’è già unper un biennale da 4 milioni a stagione) inizia a valutare una doppia strategia”. “Rinviare a gennaio ...

sportmediaset : Il Psg trattiene Keylor Navas: 'Fa parte del gruppo, è convocato' #Napoli #KeylorNavas #FabianRuiz - napolipiucom : Mediaset: 'Navas, niente accordo col PSG. Il Napoli ha due idee in mente' #CalcioNapoli #Calciomercato… - susydigennaro : RT @napolimagazine: MEDIASET - Napoli, problemi per Keylor Navas: il club azzurro valuta una doppia soluzione - petrazzuolo : RT @napolimagazine: MEDIASET - Napoli, problemi per Keylor Navas: il club azzurro valuta una doppia soluzione - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: MEDIASET - Napoli, problemi per Keylor Navas: il club azzurro valuta una doppia soluzione -