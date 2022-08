Logitech G presenta i Mouse da gaming G502 X

(Di martedì 30 agosto 2022)X, il suo nuovodanelle versioni cablata, wireless e PLUSG, brand di(qui per maggiori info sull’azienda) e leader nell’innovazione delle tecnologie da, ha annunciato oggi la nuova lineaX. Questa, è composta dal nuovoX, dalX LIGHTSPEED e dalX PLUS. Ovvero le ultime versioni delpiù popolare al mondo, con una serie di innovazioni rivoluzionarie per la migliore esperienza di gioco possibile. IlX prosegue la tradizione dell’iconicocontinuando a offrire prestazioni di gioco impareggiabili. Riprogettandone ...

G502 X LightSpeed e il G502 X Plus sono compatibili con la tecnologia di ricarica wirelessG PowerPlay. 'Il G502 è un'icona del gaming e sappiamo che la community è alla ricerca di un'...Dopo oltre quattro mesi dal lancio del mouse verticaleLift , il marchio svizzero - statunitenseal pubblico il mouse da gaming rinnovato G502 X , proposto in tre versioni particolarmente ottimizzate per ergonomia e prestazioni.