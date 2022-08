Google implementa il suo uso grazie alle App multidispositivo | mai stato così semplice passare da uno all’altro

(Di martedì 30 agosto 2022)rilascia un Cross Device SDK, confermando l’intento di voler espandere le possibilità di rendere i dispositivi sempre più interconnessi ed interattivi, non soltanto per il singolo utente ma anche tra gruppi di persone. Scopriamo gli obiettivi del colosso di Mountain View sull’esperienzaha rilasciato il nuovo Cross Device SDK per sviluppatori – ComputerMagazine.itLo aveva annunciato durante l’evento I/O dello scorso Maggio, esplicitando l’intento della compagnia – definito come uno dei più importanti dell’intero “ecosistema” – di rendere i dispositivi sempre più interconnessi tra di loro ed interattivi. Ed ora il colosso di Mountain View rilascia un nuovo Cross Device SDK che dimostra la convinzione dell’azienda di puntare sempre più sull’esperienza ...

Punto Informatico

In questo caso l'azienda produttrice (acquisita danel 2013) ha ammesso un problema dell'...individuale di coloro che svolgono il ruolo di calcolanti (come Rosso definisce chi vende e...L' app Launcher iOS 16 è stata rilasciata sulPlay Store dallo sviluppatore LuuTinh e, come ... In più, LuuTinh ha aggiunto delle opzioni che iOS 16 ancora non, come la possibilità di ... Google: esperienze multi-device per app Android Il Cross device SDK, annunciato da Google, permette di creare app che offrono esperienze multi-device tra vari dispositivi, anche con iOS e Windows.Con l'annuncio del prossimo aggiornamento di Google Play per agosto 2022 questa settimana, gli utenti Android stanno cercando un pulsante ...