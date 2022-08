etuperchivoti? A Monreale al via i dibattiti per conoscere candidati e programmi

Leggi su filodirettomonreale

(Di martedì 30 agosto 2022) Ho sempre pensato, e l’esperienza giornalistica me ne ha nel tempo rafforzato la convinzione, che esprimere una preferenza per un candidato al consiglio comunale, o per un sindaco, ancora più se uscenti, non sia cosa semplice. Difficilmente un cittadino comune ha le competenze e le conoscenze per comprendere quali difficoltà abbiano rallentato o bloccato la realizzazione di un progetto o, piuttosto, con quale capacità un amministratore abbia saputo superare ostacoli apparentemente insormontabili. Quanti capiscono di vincoli di bilancio, della possibilità che hanno i ricorsi di bloccare una gara d’appalto e quindi di posticipare anche per anni la realizzazione di un’opera pubblica, nonostante la buona volontà di un amministratore? E se esprimere un giudizio sull’operato di un sindaco o di una giunta è un’operazione alquanto impegnativa, scegliere un candidato all’ARS o al Parlamento ...