Elezioni politiche, come diventare scrutatori il 25 settembre 2022: domanda e compenso (Di martedì 30 agosto 2022) Manca meno di un mese e gli italiani il 25 settembre dovranno tornare, in anticipo, alle urne per votare dopo la crisi di governo e le dimissioni di Mario Draghi, che di fatto hanno sancito la fine di quella legislatura. E, quindi, in tutta Italia saranno allestiti i seggi, dove ci saranno almeno 2 scrutatori. Ma come fare domanda per diventare ‘scrutatore’ per un giorno? E qual è il compenso? Qual è il compito dello scrutatore Gli scrutatori, che possono essere massimo 4 per ogni seggio, hanno il compito di presentare le schede ai cittadini, verificare la loro identità e annotare il numero della tessera elettorale. Ma non solo. Dovranno anche partecipare allo spoglio e assistere il presidente e il segretario nella composizione dei verbali sulle operazioni di ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 30 agosto 2022) Manca meno di un mese e gli italiani il 25dovranno tornare, in anticipo, alle urne per votare dopo la crisi di governo e le dimissioni di Mario Draghi, che di fatto hanno sancito la fine di quella legislatura. E, quindi, in tutta Italia saranno allestiti i seggi, dove ci saranno almeno 2. Mafareper‘scrutatore’ per un giorno? E qual è il? Qual è il compito dello scrutatore Gli, che possono essere massimo 4 per ogni seggio, hanno il compito di presentare le schede ai cittadini, verificare la loro identità e annotare il numero della tessera elettorale. Ma non solo. Dovranno anche partecipare allo spoglio e assistere il presidente e il segretario nella composizione dei verbali sulle operazioni di ...

