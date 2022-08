Egitto, Al Sisi concede terreno per ospedale ‘Bambino Gesù del Cairo’ (Di martedì 30 agosto 2022) (Adnkronos) – Il Presidente della Repubblica Araba d’Egitto Abdel Fattah Al-Sisi ha deciso di concedere all’Associazione “Bambino Gesù del Cairo” un terreno su cui edificare l’ospedale Bambino Gesù del Cairo, che costituisce uno dei due progetti, insieme alla Casa di accoglienza “Oasi della Pietà”, che Monsignor Gaid Yoannis, presidente dell’associazione, già Segretario personale di Papa Francesco, nonché Membro dell’Alto Comitato per la Fratellanza Umana, sta realizzando in Egitto, in adesione ai contenuti del Documento sulla “Fratellanza Umana per la Pace e la Convivenza Comune”, sottoscritto ad Abu Dadhi il 4 febbraio 2019 da Bergoglio e dal Grande Imam di Al-Azhar Ahmad Al-Tayyib. Al Sisi, si legge in una nota, “ha espresso, in ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 30 agosto 2022) (Adnkronos) – Il Presidente della Repubblica Araba d’Abdel Fattah Al-ha deciso dire all’Associazione “Bambinodel Cairo” unsu cui edificare l’Bambinodel Cairo, che costituisce uno dei due progetti, insieme alla Casa di accoglienza “Oasi della Pietà”, che Monsignor Gaid Yoannis, presidente dell’associazione, già Segretario personale di Papa Francesco, nonché Membro dell’Alto Comitato per la Fratellanza Umana, sta realizzando in, in adesione ai contenuti del Documento sulla “Fratellanza Umana per la Pace e la Convivenza Comune”, sottoscritto ad Abu Dadhi il 4 febbraio 2019 da Bergoglio e dal Grande Imam di Al-Azhar Ahmad Al-Tayyib. Al, si legge in una nota, “ha espresso, in ...

