Donna travolta e uccisa in via Caracciolo | 8 mesi fa morì così anche il fratello

(Di martedì 30 agosto 2022)ildi Elvira Zriba, la giovaneda una moto in via, a Napoli, aveva subito la stessa sorte solo ottofa: Mustapha Zriba (la loro famiglia eè originaria della Tunisia) venne infatti investito da un’auto pirata a Pianura, un quartiere della periferia occidentale di Napoli. Fu ricoverato in ospedale, maalcuni giorni dopo per le gravi ferite riportate. Mustapha, 36 anni, si trovava su una bicicletta elettrica, quando venne colpito da un’auto che non si fermo’: il conducente e’ stato rintracciato successivamente grazie alle immagini di alcune telecamere. L’nvestitore di Elvira percorreva a tutta velocità, forse più di 100 all’ora, via, il lungomare di Napoli, senza ...

Anche il fratello di Elvira Zriba, la giovanee uccisa da una moto in via Caracciolo, a Napoli, aveva subito la stessa sorte solo otto mesi fa: Mustapha Zriba (la loro famiglia eè originaria della Tunisia) venne infatti investito ... Non ha mai conseguito la patente e la moto di grossa cilindrata che guidava e con la quale ha investito e ucciso Elvira Zriba non era di sua proprietà. Gli Zriba, originari della Tunisia, erano da tem ...