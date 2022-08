Crimes Of The Future: il post-umano di David Cronenberg (Di martedì 30 agosto 2022) In “Crimes Of The Future”, Cronenberg attesta per la prima volta la puntualità delle sue distopie. E cambia nuovamente il suo sguardo Agosto 2022 come un mese di rinascita del genere. Se Peele e Garland, rispettivamente con “Nope” e “Men“, hanno saputo dare uno sguardo teorico sullo stato odierno del cinema e anche sul ricorso ad alcune intuizioni che guardano agli anni ’80 più “estremi” e all’orrore corporale, ci pensa uno dei maestri proprio di quel tipo di cinema ad offrire un nuovo sguardo sulle cose. Parliamo di David Cronenberg e della sua nuova creatura, “Crimes Of The Future“. Sebbene il titolo riporti (per naturali motivi) al film del 1970 e agli albori della carriera, di quel film qui non v’è nemmeno l’ombra. Il nuovo film di ... Leggi su zon (Di martedì 30 agosto 2022) In “Of The”,attesta per la prima volta la puntualità delle sue distopie. E cambia nuovamente il suo sguardo Agosto 2022 come un mese di rinascita del genere. Se Peele e Garland, rispettivamente con “Nope” e “Men“, hanno saputo dare uno sguardo teorico sullo stato odierno del cinema e anche sul ricorso ad alcune intuizioni che guardano agli anni ’80 più “estremi” e all’orrore corporale, ci pensa uno dei maestri proprio di quel tipo di cinema ad offrire un nuovo sguardo sulle cose. Parliamo die della sua nuova creatura, “Of The“. Sebbene il titolo riporti (per naturali motivi) al film del 1970 e agli albori della carriera, di quel film qui non v’è nemmeno l’ombra. Il nuovo film di ...

