Cremonese: tentativo di sorpasso allo Spezia per Onana (Di martedì 30 agosto 2022) Prima il Milan, poi lo Spezia e infine la Cremonese. Secondo L'Equipe, il club grigio-rosso si è inserito prepotentemente nella corsa... Leggi su calciomercato (Di martedì 30 agosto 2022) Prima il Milan, poi loe infine la. Secondo L'Equipe, il club grigio-rosso si è inserito prepotentemente nella corsa...

calsciomercato : ???????????Carnesecchi, conferme totali sul concreto tentativo Cremonese in corso. [Alfredo Pedullà] #Cremonese #Carnesecchi #Calciomercato - ManuFilippone95 : RT @AlfredoPedulla: #Carnesecchi: conferme totali sul concreto tentativo #Cremonese in corso @tvdellosport - Gianluca270395 : RT @AlfredoPedulla: #Carnesecchi: conferme totali sul concreto tentativo #Cremonese in corso @tvdellosport - AlfredoPedulla : #Carnesecchi: conferme totali sul concreto tentativo #Cremonese in corso @tvdellosport - PagineRomaniste : 33' - #Smalling, con un tuffo in volo, allontana e fa ripartire l'azione: palla a #Zaniolo, ancora solo e senza opz… -