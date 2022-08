Covid a Bergamo | positivi su del 22% | cosa dicono i dati sulla pandemia e cosa dobbiamo aspettarci in autunno

(Di martedì 30 agosto 2022) Si registra una prima inversione al rialzo della curva epidemica in Italia, per quanto ancora limitata nei numeri. Ma solo con idella prossima settimana capiremo meglio se sarà una fase transitoria o l’inizio della nuova ondata autunnale. Quel che è certo è che dal 23 al 29 agosto i nuovi casi a livello nazionale sono stati 153.992 (+1,7% dai 151.478 del periodo precedente); media giornaliera 21.999 (da 21.640). Scende il rapporto/tamponi medio: dal 15,63 % al 14,8%. Si registra una ulteriore diminuzione per quanto riguarda il numero dei ricoverati in Terapia Intensiva, che scendono dai 255 della scorsa agli attuali 229. Scende anche il numero dei pazienti in Area, che passa da 6.516 a 5.631. In diminuzione anche il numero dei nuovi ingressi in T.I., che passa da 153 del periodo precedente agli attuali 130. E in ...

LaVeritaWeb : Caro Roberto Speranza, la prego: chieda scusa. Vada a Bergamo, a Lodi, a Cremona, dove vuole, s’inginocchi davanti… - Roberto29732938 : RT @LaVeritaWeb: Caro Roberto Speranza, la prego: chieda scusa. Vada a Bergamo, a Lodi, a Cremona, dove vuole, s’inginocchi davanti al cimi… - egomodal : RT @LaVeritaWeb: Caro Roberto Speranza, la prego: chieda scusa. Vada a Bergamo, a Lodi, a Cremona, dove vuole, s’inginocchi davanti al cimi… - LelloMartorel : RT @LaVeritaWeb: Caro Roberto Speranza, la prego: chieda scusa. Vada a Bergamo, a Lodi, a Cremona, dove vuole, s’inginocchi davanti al cimi… - lifterm : RT @LaVeritaWeb: Caro Roberto Speranza, la prego: chieda scusa. Vada a Bergamo, a Lodi, a Cremona, dove vuole, s’inginocchi davanti al cimi… -

Corriere Bergamo - Corriere della Sera

Ora è diventata una priorità per evitare assembramenti e rischio di sviluppo del, come avvenuto due anni fa a. Questo, però, non vuol dire che chi ha un'urgenza non viene visitato, anzi ...95, a Brescia 188, a Como 71, a Cremona 30, a Lecco 15, a Lodi 20, a Mantova 39, a Monza e Brianza 125, a Pavia 55, a Sondrio 14 e a Varese 47. Emilia - Sono 1.024 i nuovi contagi da... Covid Bergamo, l’infettivologo Suter: «Sono per le mascherine a scuola. Con le varianti non sarà un autunno... Ancora una volta una massa di persone, certamente libera di esprimere una personale opinione, si eleva in una posizione che non le compete, per mancanza di competenze specifiche e di autorità.Il primario emerito del Papa Giovanni: con gli antinfiammatori si riduce del 90% il rischio ricoveri, molti non accettano che una malattia con effetti così devastanti si curi con farmaci del cassetto.