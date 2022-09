Come creare un profilo per il metaverso di Horizon (anche senza un account su Facebook) (Di martedì 30 agosto 2022) Entrano in vigore le nuove regole per esplorare la realtà virtuale di Meta: non serve più il collegamento con il vecchio account per usare i visori Leggi su repubblica (Di martedì 30 agosto 2022) Entrano in vigore le nuove regole per esplorare la realtà virtuale di Meta: non serve più il collegamento con il vecchioper usare i visori

Brandtopia_it : RT @franciungaro: Come funziona #Twitter #Circle, la novità che #limita i tweet al #pubblico che preferisci Creare una lista di #150utent… - JacopoFortino : RT @franciungaro: Come funziona #Twitter #Circle, la novità che #limita i tweet al #pubblico che preferisci Creare una lista di #150utent… - CannaStorta : RT @ennebi91: @GiuseppeConteIT @Mov5Stelle Presidente grazie a Lei,noi abbiamo la possibilità di votare persone come Scarpinato,De Raho...c… - ennebi91 : @GiuseppeConteIT @Mov5Stelle Presidente grazie a Lei,noi abbiamo la possibilità di votare persone come Scarpinato,D… - jooliafoto : RT @franciungaro: Come funziona #Twitter #Circle, la novità che #limita i tweet al #pubblico che preferisci Creare una lista di #150utent… -