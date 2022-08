Classifica Vuelta a España 2022, decima tappa: Evenepoel domina la crono e rafforza la maglia roja. Roglic a 2’41” (Di martedì 30 agosto 2022) Remco Evenepoel ha rafforzato la maglia roja ed è sempre più al comando della Classifica generale della Vuelta a España 2022. Il fuoriclasse belga ha dominato la cronometro individuale da Elche ad Alicante, mettendo in mostra tutte le sue eccezionali doti nelle prove contro il tempo e sfruttando al meglio un tracciato completamente pianeggiante di 30,9 km. Il capitano della Quick-Step Alpha Vinyl ha compiuto un altro passo verso la conquista della terza grande corsa a tappe della stagione, anche se siamo soltanto a metà del programma e le prossime frazioni sono infarcite di montagne. Remco Evenepoel, la cui tenuta sulla distanza delle tre settimane è ancora tutta da comprovare, ha rifilato distacchi ... Leggi su oasport (Di martedì 30 agosto 2022) Remcohato laed è sempre più al comando dellagenerale della. Il fuoriclasse belga hato lametro individuale da Elche ad Alicante, mettendo in mostra tutte le sue eccezionali doti nelle prove contro il tempo e sfruttando al meglio un tracciato completamente pianeggiante di 30,9 km. Il capitano della Quick-Step Alpha Vinyl ha compiuto un altro passo verso la conquista della terza grande corsa a tappe della stagione, anche se siamo soltanto a metà del programma e le prossime frazioni sono infarcite di montagne. Remco, la cui tenuta sulla distanza delle tre settimane è ancora tutta da comprovare, ha rifilato distacchi ...

