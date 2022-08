US Open 2022: vittorie in scioltezza per Medvedev e Murray, successo in tre set anche per Davidovich Fokina (Di lunedì 29 agosto 2022) Nella giornata odierna ha preso al via a New York l’edizione 2022 degli US Open, slam di chiusura della stagione tennistica maschile e femminile. Per quanto riguarda il tabellone maschile, ha esordito la testa di serie numero uno Daniil Medvedev battendo in scioltezza lo statunitense Stefan Kozlov. Il russo ha chiuso il match in tre set, 6-2/6-4/6-0, senza dare mai la possibilità al suo avversario di poter entrare veramente in partita. successo anche per Andy Murray in tre set, contro la testa di serie numero 24 Francisco Cerundolo. Il match è terminato con il punteggio di 7-5/6-3/6-3 in favore del britannico. Ottima prestazione anche per lo spagnolo Davidovich Fokina, che batte 6-3/7-5/6-3 il giapponese Nishioka. ... Leggi su sportface (Di lunedì 29 agosto 2022) Nella giornata odierna ha preso al via a New York l’edizionedegli US, slam di chiusura della stagione tennistica maschile e femminile. Per quanto riguarda il tabellone maschile, ha esordito la testa di serie numero uno Daniilbattendo inlo statunitense Stefan Kozlov. Il russo ha chiuso il match in tre set, 6-2/6-4/6-0, senza dare mai la possibilità al suo avversario di poter entrare veramente in partita.per Andyin tre set, contro la testa di serie numero 24 Francisco Cerundolo. Il match è terminato con il punteggio di 7-5/6-3/6-3 in favore del britannico. Ottima prestazioneper lo spagnolo, che batte 6-3/7-5/6-3 il giapponese Nishioka. ...

Open_gol : Il leader di Azione: serve un obbligo di legge del Gse. Bisogna anche sospendere i certificati Ets sulle emissioni… - Open_gol : Draghi non trova fondi per gli interventi sulle bollette e il carovita. Ma le imprese di gas ed elettricità non han… - Gazzetta_it : Camila #Giorgi agli Us Open: 'Sono grintosa ed elegante, stavolta vincerò in pizzo nero' - Dome689 : RT @Open_gol: L’uomo, un cittadino straniero, è stato fermato dalla polizia stradale - Open_gol : Fdi avanza nei sondaggi -