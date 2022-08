Una nave partita dall'ucraina è in rada a Venezia (Di lunedì 29 agosto 2022) AGI - E' in rada al porto di Venezia, in attesa dell'ingresso, la nave ucraina "Zumrut Ana", partita il 20 agosto dal porto di Chornomorsk, nei pressi di Odessa, con a bordo 6.300 tonnellate di olio vegetale. La nave, a quanto si apprende, potrebbe entrare in canale domani o dopodomani, si valutano le condizioni della marea. Leggi su agi (Di lunedì 29 agosto 2022) AGI - E' inal porto di, in attesa dell'ingresso, la"Zumrut Ana",il 20 agosto dal porto di Chornomorsk, nei pressi di Odessa, con a bordo 6.300 tonnellate di olio vegetale. La, a quanto si apprende, potrebbe entrare in canale domani o dopodomani, si valutano le condizioni della marea.

