Trevisan-Rodina in tv oggi: orario, canale e diretta streaming US Open 2022 (Di lunedì 29 agosto 2022) Martina Trevisan affronterà Evgeniya Rodina nel primo turno degli US Open 2022, quarto ed ultimo Slam della stagione. Le due giocatrici non si sono mai affrontate in carriera e lo faranno per la prima volta a Flushing Meadows, dove si contenderanno un posto al secondo turno. L'azzurra, testa di serie numero 27, riparte dagli ottavi a Cleveland e proverà a fare bene anche su una superficie sulla carta avversa. La russa invece non disputa un match ufficiale da oltre tre anni, perciò scenderà in campo ovviamente sfavorita. SEGUI IL LIVE PROGRAMMA DEL TORNEO TABELLONE MONTEPREMI Trevisan e Rodina scenderanno in campo oggi, lunedì 29 agosto. Le due giocatrici sono pianificate come terzo match di giornata sul Court 11, subito dopo l'incontro tra l'americana Vandeweghe e la ...

