Traffico Roma del 29-08-2022 ore 14:30 (Di lunedì 29 agosto 2022) Luceverde Roma Buon pomeriggio dalla redazione c’è Traffico nel complesso scorrevole sulla rete viaria Capitolina regolari Al momento il raccordo è la tangenziale sulla Pontina per un incidente e rallentamenti tra via Cristoforo Colombo e Mostacciano in direzione di Pomezia prontamente anche a Viale dei Colli Portuensi tra Largo Gaetano La Loggia e la Circonvallazione Gianicolense per lavori di costruzione di un parcheggio modifiche alla viabilità in Piazza della Radio per chi proviene da Trastevere attenzione alla segnaletica della corsia di preselezione che consente la svolta semaforizzata in direzione del Ponte dell’Industria dettagli di queste altre notizie sul sito Roma.luceverde.it un servizio a cura della c e della polizia locale di Roma Capitale In collaborazione con Luce Verde infomobilità ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 29 agosto 2022) LuceverdeBuon pomeriggio dalla redazione c’ènel complesso scorrevole sulla rete viaria Capitolina regolari Al momento il raccordo è la tangenziale sulla Pontina per un incidente e rallentamenti tra via Cristoforo Colombo e Mostacciano in direzione di Pomezia prontamente anche a Viale dei Colli Portuensi tra Largo Gaetano La Loggia e la Circonvallazione Gianicolense per lavori di costruzione di un parcheggio modifiche alla viabilità in Piazza della Radio per chi proviene da Trastevere attenzione alla segnaletica della corsia di preselezione che consente la svolta semaforizzata in direzione del Ponte dell’Industria dettagli di queste altre notizie sul sito.luceverde.it un servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale In collaborazione con Luce Verde infomobilità ...

LuceverdeRoma : ?? #Roma #Lavori - Piazza della Radio ??Fino alle 23:59 del #4gennaio 2025 ??Per chi proviene da Trastevere ATTENZIO… - LuceverdeRadio : ??? #Autostrade #incidente #traffico - A1 Firenze-Roma ?????? Coda di 5 km tra Valdichiana e Monte San Savino > Firenze #Luceverde #Toscana - silvia_79asro : RT @FedericaSemper: @rubio_chef @Giorgiolaporta @EnricoLetta @matteosalvinimi 'Di Maio è andato all’ambasciata israeliana a Roma dicendo: “… - LuceverdeRoma : ?? #Treni - Linea Pescara-Roma ? Traffico sospeso dal #24luglio tra Sulmona e Avezzano per un inconveniente tecnic… - romamobilita : #Roma #viabilità Traffico rallentato a viale dei Colli Portuensi, tra via Portuense-largo Gaetano La Loggia e la ci… -